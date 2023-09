Girano in calo le Borse in Europa, Milano -0,3%

Girano in calo le Borse in Europa mentre salgono le quotazioni del petrolio (vicino ai 100 dollari al barile) e alimentano le attese per tassi di interesse alti più a lungo, "un cocktail tossico" lo definiscono gli operatori. Londra cede lo 0,5%, Milano gira in calo e perde lo 0,3%, Francoforte lo 0,19% e Parigi resta sulla parità (-0,03%) ma si indebolisce. A Piazza Affari in particolare pesa il ribasso di Tim (-2,6%), Iveco (-2,6%), Pirelli (-1,8%) e Unicredit (-1,6%); si è già spento il rimbalzo di Mps (+0,04%) e solo una manciata di titoli sono in rialzo tra cui Saipem (+ì0,5%) e altre utility.