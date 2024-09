Gip: 'Se libero, Beretta può proseguire la faida'

C'è un "serio e concreto pericolo che" Andrea Beretta, qualora fosse libero, "possa influenzare eventuali testimoni o trovare nuove occasioni per commettere altri delitti di matrice violenta per proseguire la faida che ha dato origine alla presente vicenda". Lo scrive il gip Lorenza Pasquinelli in un passaggio del provvedimento con cui ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Beretta, tra i capi ultrà dell'Inter, accusato dell'omicidio di Antonio Bellocco, altro esponente emergente della curva Nord e della 'ndrangheta. Per il giudice inoltre il quadro indiziario è "solido", i fatti sono di "gravità estrema".