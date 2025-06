Giovanni Allevi di nuovo sul palco, 'in tour ritorno alla vita'

"Evviva! Che bellezza". Giovanni Allevi è pimpante mentre, salendo sul palco delle Terme di Caracalla, viene accolto da un caldissimo applauso per il primo dei suoi quattro concerti-evento di questa estate: "Questo tour segna il mio ritorno alla vita" oltre che l'occasione per presentare la sua nuova opera, MM22, ma "il mio corpo non ce la fa a reggere più di quattro" eventi.

La prima parte dell'esibizione è tutta dedicata ai brani con cui Allevi si è fatto conoscere e apprezzare dal suo pubblico, da 'Go with the flow' a 'Our future', arricchiti da uno spettacolo di luci e dai racconti di Allevi stesso.

Poi, altri brani già noti per pianoforte e orchestra, come 'Sunrise', 'Come sei veramente' e 'Flowers', per la gioia di Allevi e di chi lo ascolta. Ma il momento più atteso della serata è quello in cui presenta la sua nuova opera, in anteprima internazionale a Roma. Per l'occasione l'artista accoglie un ospite d'eccezione - Alessandro Barbero, ma in ogni città sarà diverso - con cui avere una conversazione su un tema, che stavolta è stato 'Eresia'.

Partendo da quando fu definito "l'eretico della musica classica", Allevi chiede allo storico: "ma nella storia gli eretici hanno fatto tutti una brutta fine?" Risate di tutti. "Sì - risponde il professore - tranne quelli che chiedevano scusa, ma lei non chiede scusa quindi escludiamo questa opzione".

Dunque, finalmente, MM22. Ovvero Mieloma Multiplo e '22, come l'anno di composizione. Un'opera nata da un letto d'ospedale e un'ispirazione: prendere le lettere della parola che definisce il tumore che lo ha colpito, "mieloma" appunto, e trasformarle in note attraverso un metodo già usato da Bach. Ne è risultato un Concerto per violoncello e orchestra che è anche il racconto della sua lotta contro la amlattia.

Questo è stato il primo appuntamento di quattro concerti-evento (gli altri sono a Taormina, Venezia e Firenze), intitolati "Giovanni Allevi - Special Events - Summer MMXXV", in cui Allevi è accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Italiana. A Taormina, il 5 luglio, si parlerà di "Sacro", con il teologo e filosofo Vito Mancuso. A Venezia, l'8 luglio, il tema sarà "La Follia", introdotto dal filosofo Luciano Floridi. Infine, a Firenze, il 19 luglio la parola chiave sarà "Bellezza", con ospite Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale.