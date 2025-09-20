Sabato 20 Settembre 2025

20 Settembre 2025

20 set 2025
Giovani della Lega a Pontida, 'FI scelga, o con noi o contro'

I giovani della Lega, arrivando a Pontida, hanno intonato cori contro il segretario di Azione Carlo Calenda. "Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda - ha detto uno dei giovani leghisti con il megafono, riferendosi alla presenza di Calenda alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto -. Devono decidere se stare con noi o contro di noi". A quel punto i giovani leghisti hanno scandito il coro: "Calenda, Calenda vaffanc...".

