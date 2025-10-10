Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloSciopero Roma
Acquista il giornale
Ultima oraGiovani Confidustria, 'scriviamo insieme la manovra'
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Giovani Confidustria, 'scriviamo insieme la manovra'

Giovani Confidustria, 'scriviamo insieme la manovra'

Anghileri, 'serve una spinta, premiare chi scommette sul futuro'

Anghileri, 'serve una spinta, premiare chi scommette sul futuro'

Anghileri, 'serve una spinta, premiare chi scommette sul futuro'

La leader dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, apre il convegno di Capri elencando proposte e priorità degli industriali under 40 per "una nuova promessa di futuro, che diventa realtà - avverte - solo se Governo, mondo produttivo e parti sociali la scrivono insieme". E dice: "Scriviamo insieme, allora, anche una legge di bilancio per la produttività". "Tutti sappiamo cosa manca: la crescita".

"Serve una spinta", tra le proposte: "Potenziare l'agevolazione sugli investimenti in ricerca e sviluppo, i piani 4.0 e 5.0, ripristinare l'Ace o potenziare e semplificare l'Ires Premiale. Sono misure che premiano chi innova, chi scommette sul futuro, chi ha il coraggio di rischiare".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Confindustria