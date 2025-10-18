Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Giovane ucciso a Perugia, lite in locale poi spunta coltello

L'arma forse portata da una persona non presente inizialmente

Una lite tra due gruppi di giovani all'interno di una discoteca universitaria poi degenerata in una rissa all'esterno e conclusa con l'omicidio di Hekuran Cumani. È la ricostruzione di quanto avvenuto la scorsa notte nel parcheggio dell'università di Perugia dove è stato trovato morto il 23enne.

Il giovane è stato colpito con un coltello che gli appartenenti ai due gruppi contrapposti non avrebbero avuto inizialmente con loro ma sarebbe portato da una persona chiamata e sopraggiunta successivamente quando lo scontro si era spostato all'esterno del locale. La ricostruzione è ancora al vaglio della procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, così come non sono ancora chiari i motivi che hanno innescato la lite poi degenerata, sebbene gli investigatori li definiscano futili.

Cumani era arrivato a Perugia da Fabriano con alcuni amici per trascorrere la serata. E altrettanto hanno fatto nello stesso locale alcuni giovani perugini e del nord Africa, anche questi con la cittadinanza italiana. Tra i due gruppi, non delle bande ritengono gli inquirenti, c'è quindi stata la rissa nella quale Cumani è stato ucciso nel parcheggio antistante una delle facoltà dell'Università di Perugia.

Molte persone sono state sentite a lungo dagli inquirenti e davanti alla questura si è anche radunata una piccola folla di loro amici e parenti.

