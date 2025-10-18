Giovane ucciso a Perugia, lite in locale poi spunta coltello

Una lite tra due gruppi di giovani all'interno di una discoteca universitaria poi degenerata in una rissa all'esterno e conclusa con l'omicidio di Hekuran Cumani. È la ricostruzione di quanto avvenuto la scorsa notte nel parcheggio dell'università di Perugia dove è stato trovato morto il 23enne.

Il giovane è stato colpito con un coltello che gli appartenenti ai due gruppi contrapposti non avrebbero avuto inizialmente con loro ma sarebbe portato da una persona chiamata e sopraggiunta successivamente quando lo scontro si era spostato all'esterno del locale. La ricostruzione è ancora al vaglio della procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, così come non sono ancora chiari i motivi che hanno innescato la lite poi degenerata, sebbene gli investigatori li definiscano futili.

Cumani era arrivato a Perugia da Fabriano con alcuni amici per trascorrere la serata. E altrettanto hanno fatto nello stesso locale alcuni giovani perugini e del nord Africa, anche questi con la cittadinanza italiana. Tra i due gruppi, non delle bande ritengono gli inquirenti, c'è quindi stata la rissa nella quale Cumani è stato ucciso nel parcheggio antistante una delle facoltà dell'Università di Perugia.

Molte persone sono state sentite a lungo dagli inquirenti e davanti alla questura si è anche radunata una piccola folla di loro amici e parenti.