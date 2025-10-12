Domenica 12 Ottobre 2025

Giovane ucciso a Palermo, fermato confessa delitto
12 ott 2025
12 ott 2025
Giovane ucciso a Palermo, fermato confessa delitto

'Perso controllo, tempo prima aveva importunato la mia ragazza'

'Perso controllo, tempo prima aveva importunato la mia ragazza'

'Perso controllo, tempo prima aveva importunato la mia ragazza'

Ha ammesso il delitto Gaetano Maranzano, fermato per l'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo nel cuore della movida la notte scorsa. Ai carabinieri che lo hanno rintracciato nella sua casa in via Nino Geraci ha riferito di aver incontrato casualmente la vittima la scorsa notte mentre interveniva per sedare una rissa. Maranzano ha raccontato che Taormina tempo prima aveva importunato la sua compagna e che vedendoselo davanti la ha perso il controllo e l'ha colpito. Gli inquirenti stanno verificando la sua versione.

