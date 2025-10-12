Giovane ucciso a Palermo è figlio titolare locale

Domenica 12 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
12 ott 2025
La vittima era intervenuta per placare animi durante una rissa

E' il figlio dei titolari del locale 'O Scruscio' il giovane rimasto ucciso con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Da quanto emerso la vittima, Paolo Taormina, 21 anni, sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. ll ventunenne è stato ucciso in piazza Spinuzza, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale; alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane quando la vittima sarebbe intervenuta per placare gli animi. Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma all'improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il gruppo si è poi dileguato a bordo degli scooter.

OmicidioRissa