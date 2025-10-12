Giovane ucciso a Palermo è figlio titolare locale

E' il figlio dei titolari del locale 'O Scruscio' il giovane rimasto ucciso con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Da quanto emerso la vittima, Paolo Taormina, 21 anni, sarebbe intervenuta per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. ll ventunenne è stato ucciso in piazza Spinuzza, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale; alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane quando la vittima sarebbe intervenuta per placare gli animi. Sembrava che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma all'improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il gruppo si è poi dileguato a bordo degli scooter.