Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
26 set 2025
  3. Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati

Raid ieri sera a Vittoria,vittima figlio di un noto commerciante

Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo.

I due parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull'auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca. Il giovane non è stato ancora ritrovato.

