Giovane semi decapitato in Alto Adige, oggi l'autopsia

Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del ragazzo di 24 anni trovato senza vita verso le 9 di ieri nella frazione di Marga, a Terento, in Alto Adige. Il corpo del ragazzo è stato trovato riverso a terra, con una profonda ferita che gli ha quasi reciso la testa dal collo. Nelle immediate vicinanze era presente il suo fuoristrada. Al momento per la particolarità del ritrovamento, la complessità degli accertamenti e la natura degli elementi raccolti non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bressanone, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno, i sanitari della Croce bianca, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino Bergrettung - Avs. In un secondo momento sono intervenuti anche i carabinieri investigazioni scientifiche di Trento e il Nucleo investigativo dei carabinieri di Bolzano.