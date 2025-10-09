Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraGiovane arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Giovane arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti

Giovane arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti

Accusata anche di avere soppresso un altro figlio nato 3 anni fa

Accusata anche di avere soppresso un altro figlio nato 3 anni fa

Accusata anche di avere soppresso un altro figlio nato 3 anni fa

Una giovane è stata arrestata stamani dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore bambino o bambina partorito tre anni fa. Nei confronti della donna, il gip ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico su richiesta della Procura. Le indagini sono iniziate nel luglio dello scorso anno, quando i genitori della giovane hanno trovato, in un armadio di casa in località Pellaro, i corpicini dei due neonati avvolti in una coperta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata