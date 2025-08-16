Sabato 16 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938
16 ago 2025
Giovane annega nel Ticino, è terza vittima in Lombardia

C'è un'altra giovane vittima dei fiumi in Lombardia: un ragazzo di 24 anni è morto annegato questa mattina a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dopo essersi buttato nel Ticino nei pressi della diga del Panperduto, dove c'è una spiaggia.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Varese e i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri, ma per il ragazzo non c'è stato da fare e il suo decesso è stato constatato sul posto. E' il quarto giovane a perdere la vita in un fiume in Lombardia nel weekend di Ferragosto. Altri due giovani sono morti nell'Adda mentre un terzo è disperso da ieri in un canale nel mantovano.

