Giovane annega nel Ticino, è terza vittima in Lombardia

C'è un'altra giovane vittima dei fiumi in Lombardia: un ragazzo di 24 anni è morto annegato questa mattina a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dopo essersi buttato nel Ticino nei pressi della diga del Panperduto, dove c'è una spiaggia.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Varese e i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri, ma per il ragazzo non c'è stato da fare e il suo decesso è stato constatato sul posto. E' il quarto giovane a perdere la vita in un fiume in Lombardia nel weekend di Ferragosto. Altri due giovani sono morti nell'Adda mentre un terzo è disperso da ieri in un canale nel mantovano.