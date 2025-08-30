Sabato 30 Agosto 2025

30 ago 2025
Giovane accoltella genitori e sorella 15enne nel Modenese

Dramma familiare ieri sera intorno alle 22 a Castelnuovo Rangone nel Modenese: per ragioni ancora in fase di accertamento, un giovane avrebbe accoltellato il padre, la madre e la sorella 15enne. I tre sono tutti ricoverati: l'uomo 50enne al Maggiore di Bologna e la donna 42enne e la ragazza all'ospedale modenese di Baggiovara. Queste ultime sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. Il giovane è stato raggiunto e arrestato poco dopo l'aggressione dai carabinieri. Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto.

