Giovane 18enne trascinata in area verde e abusata nel Milanese

Una ragazza di 18 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi vicino a una stazione ferroviaria dove si stava recando a prendere un treno per tornare a casa, nell'hinterland di Milano. La giovane ha subito chiamato aiuto e ora sul caso indagano i carabinieri, come riportano oggi alcuni quotidiani.

E' accaduto poco dopo mezzanotte nei pressi di un sottopassaggio a San Zenone al Lambro (Milano), quando la ragazza si stava recando in stazione. Un uomo le si è parato improvvisamente davanti e l'ha trascinata in un'area verde, stuprandola.

