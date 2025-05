Giornata nazionale contro la pedofilia: l'importanza di sensibilizzare e proteggere i minori

La Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia rappresenta una preziosa opportunità per stimolare una riflessione ampia e partecipata sui bambini vittime di abusi sessuali. È un fenomeno sconvolgente, ulteriormente aggravato dalla facilità con cui i nostri ragazzi hanno oggi accesso al mondo virtuale, in grado di offrire loro grandi possibilità e, nel contempo, esporli a seri pericoli di adescamento e sfruttamento. Indipendentemente dall'ambiente, reale o digitale, nel quale vengono perpetrati, questi crimini odiosi vanno fermamente perseguiti e condannati, in quanto provocano nei minori enormi sofferenze fisiche e psichiche, destinate a segnare profondamente le loro vite a breve, medio e lungo termine". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio alla Fondazione Il Telefono Azzurro in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

"Spesso, tuttavia, gli autori di questi indicibili reati sono agevolati da un clima di silenzio e omertà - sottolinea Fontana. Risulta dunque di vitale importanza una capillare opera di sensibilizzazione e informazione per promuovere una solida cultura dell'ascolto e dell'aiuto, elementi indispensabili per supportare le vittime di abusi a superare la vergogna e la paura. L'impegno della vostra Fondazione, cui desidero rinnovare i miei sentimenti di considerazione e profonda gratitudine, si muove proprio in questa direzione, traducendosi in un sostegno concreto a beneficio dei membri più giovani e indifesi della nostra società".