Giornata nazionale contro la pedofilia: proteggere l'infanzia è una responsabilità comune

La Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia richiama ciascuno di noi a una responsabilità che non può essere ignorata: proteggere l'infanzia da ogni forma di abuso. La violenza sessuale contro i minori è un crimine atroce e infame, che ferisce nel profondo la persona e la comunità per tutta la vita. In un tempo in cui internet e i social possono diventare terreno fertile per adescamenti e sfruttamento, servono consapevolezza e prevenzione. Solo così possiamo davvero essere all'altezza del compito più importante: custodire l'innocenza, la salute e la dignità dei bambini". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.