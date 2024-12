Giornata di lutto nazionale negli USA il 9 gennaio per Jimmy Carter

Gli Stati Uniti osserveranno una giornata di lutto nazionale il 9 gennaio in onore dell'ex presidente Jimmy Carter, morto domenica all'età di 100 anni. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

"Invito il popolo americano a riunirsi in questo giorno nei rispettivi luoghi di culto per onorare la memoria del presidente James Earl Carter Jr. Invito coloro che in tutto il mondo condividono il nostro dolore ad unirsi a noi in questa solenne commemorazione", ha dichiarato il presidente uscente Joe Biden in un decreto pubblicato online.