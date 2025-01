Giornata del Rispetto: il ricordo di Willy Monteiro Duarte e l'impegno contro il bullismo

Nella giornata nazionale del rispetto, il pensiero va a Willy Monteiro Duarte, che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni. La sua vita è stata spezzata per aver difeso un amico in difficoltà. Il suo esempio insegna a non voltarsi dall'altra parte, anche quando questo comporta dei rischi. Un abbraccio ai suoi familiari e amici. Educare al rispetto significa costruire comunità più sicure e più giuste. È fondamentale tenere alta l'attenzione contro il bullismo e le insidie del web, dove l'odio trova nuovi spazi di diffusione. Un ringraziamento a chi, ogni giorno, si impegna per contrastare questi fenomeni. Il futuro deve essere fondato sulla condivisione delle buone azioni, sulla valorizzazione dell'agire per il bene comune, affinché l'esempio positivo prevalga sulla violenza e sulla prevaricazione.

Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Morricone dirige Morricone" è il titolo del tradizionale concerto di Natale svoltosi nell'aula della Camera, alla presenza del presidente Lorenzo Fontana. Il maestro Andrea Morricone ha infatti diretto le musiche del padre Ennio, da "Gli intoccabili" a "The mission", passando per alcuni canti tradizionali di natale, come "Adeste fideles". A interpretare le musiche sono stati l'orchestra Roma Sinfonietta, e il Coro Claudio Casini dell'Università di Roma Tor Vergata diretto dal Maestro Stefano Cucci. Roma, 21 dicembre 2024. ANSA/CAMERA DEI DEPUTATI + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

