Giorgio Mulè condanna il gesto di Bannon: un richiamo ai rituali nazisti

"Il gesto di Bannon è gravissimo perché corrisponde a un rituale di richiamo di saluti nazisti, di una storia sepolta che non bisogna smuovere, che è concimata dal sangue di milioni di persone morte. Sono certo che Giorgia Meloni non avrà difficoltà a prenderne le distanze. Non c'è da scherzare, non bisogna dare in nessun modo adito a vellicare la pancia di pericolosissimi estremisti". Lo ha dichiarato Giorgio Mulè (FI), vicepresidente della Camera, sulla FM di Giornale Radio. "Giustificare quel tipo di ideologia significa fare un danno enorme all'umanità, anche solo utilizzando i segni che quell'ideologia conteneva - ha aggiunto Mulè -. Non può appartenere in nessun modo alla nostra comunità accettare che Bannon metta il braccio teso esattamente come facevano i nazisti passando sotto Hitler".