Giorgia Meloni propone sospensione norme Green Deal per automotive colpito dai dazi

"In questo momento possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai dazi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona, quarta tappa del tour Mediterraneo.

"C'è una norma poi che si chiama clausola generale di salvaguardia che prevede una deroga al Patto di stabilità - ha sottolineato la premier -. Forse dovremmo ragionare su quello. C'è una materia energetica che è fondamentale. Bisogna accelerare sulla riforma del mercato elettrico. Sull'energia forse bisogna essere un po' più decisi e coraggiosi. Intanto ragioniamo su che cosa anche noi possiamo fare sfruttando una difficoltà per farla diventare un modo per fare dei passi avanti importanti in una fase che lo richiede".