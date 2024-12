Giorgia Meloni promuove riunione informale su soluzioni innovative per migranti

La premier Giorgia Meloni, insieme ai primi Ministri danese, Mette Friedriksen, e olandese, Dick Schoof, ha promosso una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative sui migranti. La riunione "si è concentrata sull'esigenza di disporre di un quadro normativo europeo sempre più chiaro ed efficace con, in particolare, il rafforzamento dei concetti di Paese sicuro di origine e Paese terzo sicuro per sostenere le soluzioni innovative, a partire dal modello Italia-Albania e dalla possibile creazione di "returns hubs" in Paesi terzi", rende noto Palazzo Chigi.