Giorgia Meloni: "Nessuna manovra correttiva in vista per il governo"

"Una manovra correttiva non è nei radar del governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle repliche dopo le sue comunicazioni in Aula al Senato rispondendo a una domanda del senatore Matteo Renzi.

"I dazi su cui si risponde continuamente portano una spinta inflattiva che può portare a un innalzamento dei tassi da parte della Bce" per cui "non ho certezze" ma ritengo sia "materia complessa" per cui è necessario "ragionare in maniera pragmatica e non rispondere per istinto altrimenti rischieremmo di crearci più problemi di quelli che speriamo di risolvere", ha aggiunto.