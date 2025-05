Giorgia Meloni: "Lotta alla pedofilia e pedopornografia, una battaglia di civiltà"

"La lotta alla pedofilia e alla pedopornografia è una battaglia di civiltà che intendiamo combattere fino in fondo". Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni nel messaggio occasione dell'evento promosso da Telefono Azzurro "Il Silenzio Non Protegge. L'Abuso Sessuale è un problema di tutti" presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Stiamo dando il nostro contributo in questa direzione - aggiunge - dotando le Forze dell'Ordine degli strumenti normativi e operativi di cui hanno bisogno per operare sul campo; partecipando attivamente alle attività degli organismi internazionali, rilanciando in quelle sedi anche la necessità di un impegno sempre maggiore contro l'abominio di chi rapisce i bambini per renderli schiavi del sesso, privandoli del loro presente e del loro futuro; promuovendo campagne e iniziative di sensibilizzazione sia mediatiche che territoriali; incentivando l'alfabetizzazione digitale degli adulti; sostenendo il lavoro preziosissimo delle associazioni del terzo settore che lavorano in questo ambito e che, con la loro generosa prossimità ai bisogni e alle sacche di fragilità, rappresentano una mano tesa; aiutando le famiglie a esercitare la propria insostituibile funzione educativa attraverso, ad esempio, le misure in materia di monitoraggio dell'attività digitale dei minori". "Da questa sfida non ci tireremo mai indietro, per fare luce su una piaga che prolifera nel buio", conclude.