Giorgia Meloni istituisce gruppo di lavoro a Palazzo Chigi per il disagio giovanile

"È mia intenzione istituire a Palazzo Chigi un gruppo di lavoro per affrontare questa materia. Vorrei coinvolgere in questa iniziativa soprattutto chi vive in mezzo a questi ragazzi e vorrei chiedere a tutti partiti di aiutarmi e condividere le loro idee e proposte su quali siano i profili più adatti per affrontare questa materia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al premier question time alla Camera, rispondendo all'interrogazione di FdI sulle iniziative del governo contro il disagio giovanile, illustrata dal deputato Fabio Roscani. "Non so dire - ha aggiunto - dove può portarci un'iniziativa di questo tipo ma posso dire per certo che non è tempo perso".