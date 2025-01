Giorgia Meloni incerta sulla ricandidatura nel 2027: "Decisione da valutare"

"Non lo so. Questo è un lavoro faticoso, faticosissimo, è una decisione che prenderò quando la devo prendere, anche valutando i risultati che ho portato a casa. Sapete che non sono abbarbicata alla poltrona: se posso essere utile cerco di essere utile, se non posso essere utile mi regolo di conseguenza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare, rispondendo a un giornalista di Repubblica che le domandava se esclude di ricandidarsi nel 2027 o quando si andrà a votare.

"Non so come rispondere alla domanda se escludo di ricandidarmi - ha replicato Meloni -. Lei spesso mi fa domande che sono più desiderata piuttosto che modi per capire come la penso...".