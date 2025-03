Giorgia Meloni in Tribunale a Milano per il processo di diffamazione contro Corona e Arnau

Giorgia Meloni sarà sentita come parte civile davanti all'ottava sezione del Tribunale di Milano nel processo per diffamazione aggravata che vede imputati Fabrizio Corona e il giornalista Luca Arnau. Entrambi erano stati denunciati dalla premier per un articolo uscito nel 2023 sul sito Dillinger.it, di cui l'ex fotografo dei vip è "caporedattore di fatto", nel quale si faceva riferimento a un fantomatico "legame affettivo" tra la premier e il deputato di FdI Manlio Messina. Il legale di Meloni, l'avvocato Luca Libra, ha anticipato che chiederà che l'esame della sua assistita si svolga da Palazzo Chigi come previsto per legge.