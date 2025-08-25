Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo uragano ErinSinner Us OpenGiornalisti uccisi GazaUcraina RussiaPensioni oggiVanessa Zeneli
Acquista il giornale
Ultima oraGiorgia Meloni ha concluso la sua vacanza in Puglia
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Giorgia Meloni ha concluso la sua vacanza in Puglia

Giorgia Meloni ha concluso la sua vacanza in Puglia

Via dal resort a Locorotondo in cui ha trascorso qualche giorno

Via dal resort a Locorotondo in cui ha trascorso qualche giorno

Via dal resort a Locorotondo in cui ha trascorso qualche giorno

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato il resort a Locorotondo, in provincia di Bari, in cui ha trascorso qualche giorno di vacanza con sua figlia Ginevra. Con loro c'erano anche la sorella della premier, Arianna Meloni, e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con la sua famiglia.

Nei giorni scorsi la presidente del Consiglio ha anche visitato un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Questo è stato il quinto anno consecutivo in cui Giorgia Meloni, ha scelto la Puglia per le sue vacanze.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giorgia Meloni