Giorgia Meloni discute i dazi USA e le ripercussioni sull'economia italiana

Nella riunione a Palazzo Chigi "per un approfondimento sul tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le possibili implicazioni per l'economia italiana", i ministri "hanno illustrato" alla premier Giorgia Meloni "le diverse ipotesi allo studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese. Proposte che saranno al centro del confronto con le categorie produttive, in programma per domani". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.