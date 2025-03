Giorgia Meloni critica le proposte di rottura con gli Stati Uniti al congresso di Azione

"Sento leader in Italia che invocano la rottura con gli Stati Uniti, Schlein dice che non possono essere nostri alleati. E ci sono altri leader che al contempo sostengono la linea che l'Europa non debba spendere risorse per la propria sicurezza. Non capisco: la proposta è rompere ogni forma di alleanza con gli Usa, ma chiedere loro di occuparsi della nostra sicurezza lo stesso? O è che l'Europa diventi una grande comunità hippie demilitarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze straniere?". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al congresso di Azione.