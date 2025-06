Giorgia Meloni critica il quesito sulla cittadinanza: "Solo chi vive nei salotti eleganti poteva pensarlo"

Il quesito sulla cittadinanza è stato una "sciocchezza: solo chi vive nei salotti eleganti e frequenta club esclusivi" poteva pensarlo, e "denota anche un certo provincialismo" perché molti oramai "vivono più di 5 anni in un paese e poi si trasferiscono altrove, non mi sorprende che anche molti di sinistra abbiano bocciato il quesito, molti più di quanti immaginassi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano. "Continuo a pensare che non serva cambiare la legge, sono molto contenta di essere sulla stessa linea della stragrande maggioranza degli italiani, bisogna avere l'umiltà di tenere conto di quello che pensa la stragrande maggioranza degli italiani".