Giorgia Meloni celebra la Giornata dell'Unità nazionale e approva nuove norme per l'Inno

Bagnai: No all'esercito europeo e all'invio di soldati italiani in Ucraina

Sergio Mattarella: Impegno per Libertà e Giustizia nella Giornata dell'Unità Nazionale

Ultima ora

Guido Crosetto: "Tregua in Ucraina e truppe Onu per la stabilità, ma no all'esercito europeo"