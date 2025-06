Giorgia Meloni augura successo agli studenti per l'esame di maturità

"Lo so, oggi è il giorno, l'esame di maturità. Avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti. Perché dietro di voi ci sono anni di studio, impegno e fatica e anche tanti sogni. Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, siate fieri di voi stessi. Vi mando un grande in bocca al lupo, forza ragazzi, siete il nostro orgoglio": così su x la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video fa gli auguri agli studenti nel primo giorno dell'esame di maturità.