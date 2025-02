Giorgia Meloni al Forum Italia-Emirati: Nuove prospettive di cooperazione

"Questa è una giornata straordinaria per il nostro comune lavoro e per la nostra amicizia. Abbiamo scritto una pagina inedita della nostra storia e so che ne scriveremo molte altre insieme, lo faremo nel nome dell'amicizia che ci lega, ma soprattutto nel nome del benessere e della prosperità dei nostri popoli. E nel nome di un tentativo di dare una mano, in uno scenario globale che chiaramente ha bisogno di certezze, in un tempo nel quale sembra che di certezze ce ne siano poche". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della visita in Italia del presidente degli EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Meloni ha poi ringraziato bin Zayed, per "questa dimostrazione di amicizia per questa straordinaria cooperazione per quello che in appena due anni abbiamo costruito insieme, ma soprattutto per quello che costruiremo nei prossimi anni".