Giorgia Meloni a Londra: Nessun piano di pace Francia-GB, solo proposte

"Presentato? Ci sono degli spunti, presentato non direi". Così la premier Giorgia Meloni risponde a Londra a chi le chiede se ci sia un piano di pace Francia-Gb. "Ci sono varie proposte, penso che chiunque metta sul tavolo una proposta faccia in questo momento una cosa utile. Poi ci possono essere perplessità su alcune proposte" come quella "dell'utilizzo di truppe europee su cui ho espresso perplessità". Ma "c'è la volontà di dare tutti una mano e mi pare molto importante in questa fase", ha aggiunto ribadendo che "la presenza di truppe italiane in Ucraina non è mai stata all'ordine del giorno: voglio sgomberare il campo".