17 ott 2025
Giorgetti,su banche mix interventi, Irap, crediti e capitale

Il contributo carico delle banche nella Manovra "è un mix di misure" di "carattere strutturale e congiunturale" e comprende "la possibilità di 'liberare' le riserve poste a capitale" con la legge del 2023, "l'aumento dell'Irap, un nuovo regime di deducibilità dei crediti dubbi che vengono spalmati su più esercizi e la limitazione del riporto fiscale delle perdite". Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa sulla Manovra ribadendo che sono misure che il comparto "che è in salute come ha anche detto il governatore Panetta al G20" è i grado di "assorbire".

