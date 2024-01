Giorgetti,privatizzare? Fare ordine con investitori pazienti

Rispetto alle privatizzazioni "è più corretto parlare di razionalizzazione del patrimonio delle partecipate, quindi il pubblico decide di entrare di più in alcune realtà e cedere altre quote perché tutto sia più efficiente e razionale e al passo con i tempi". Così, in un colloquio con il Corriere della Sera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Non è semplicemente fare cassa - aggiunge - In NetCo stiamo rinazionalizzando e c'è l'auspicio che entrino investitori pazienti. Sulle infrastrutture o sulle società critiche, al netto del golden power è bene avere soggetti nazionali e internazionali fuori da ottiche meramente speculative". "Se il commercio mondiale andasse in crisi a causa delle guerre e delle tensioni geopolitiche, per noi sarebbe un disastro - prosegue - Noi abbiamo bisogno di mercati globali aperti, ma anche di capire come intende muoversi l'Europa sugli investimenti". "È ovvio che l'area euro sta entrando in recessione. Per adesso l'inflazione è scesa grazie ai costi dell'energia, ma se si pensa di arrivare al più presto al 2% alzando i tassi allora l'obiettivo è farlo attraverso una recessione. Sta accadendo. Sempre che funzioni, perché altrimenti saremo in stagflazione.