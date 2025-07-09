Giorgetti,completare federalismo fiscale obiettivo complesso

"Il completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale si configura oggi come un obiettivo particolarmente complesso. Questo non solo per la natura stessa del processo che coinvolge vari livelli di governo, ma soprattutto perché si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto a quello originario". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione per il federalismo fiscale. "Il quadro economico, sociale e istituzionale attuale è infatti segnato da sfide e dinamiche molto diverse dal passato, che richiedono un approccio flessibile, capace di rispondere tempestivamente alle esigenze del Paese", ha spiegato. Valutare la creazione di "un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali". E' l'idea lanciata dal ministro secondo il quale la riscossione negli enti locali è "un tema cruciale", ha sottolineato il ministro, con una sua "peculiarità" che risiede "nell'elevata frammentarietà dei carichi e nella modesta entità degli importi da recuperare". Questo rende "particolarmente complessa l'organizzazione dell'attività di recupero". Per affrontare queste sfide, è fondamentale un riequilibrio strategico dell'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, "anche valutando un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali, con personale specializzato in questa materia".