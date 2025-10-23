Giorgetti, 'sul rating l'Italia è sottovalutata'

"Ancora adesso, riteniamo di essere sottovalutati a livello di rating rispetto alla reputazione di altri Paesi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla promozione del rating italiano di recente da parte di Fitch e Dbrs. "Continuando così inevitabilmente arriveranno altri aumenti", ha detto Giorgetti intervenendo al forum 'Cambio di Paradigma' organizzato da Il Mattino.

Parlando dell'Europa, ha affermato che "se non diventa un soggetto politico, abbiamo un problema. Dico sempre che l'Europa gioca sempre in difesa". Giorgetti ha anche osservato che il "vecchio" asse franco-tedesco "era un asse politico di fatto diretto da una visione tedesca in politica fiscale e monetaria, una forza affievolita "venendo meno leadership forti in Germania". Ora come Italia "ci stiamo un po reinserendo grazie alla nostra stabilità politica ed economica", il vecchio modello "non è riproponibile" ma è una fase di transizione dolorosa".