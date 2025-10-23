Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio CollegnoManovra 2026Crollo oroDelitto di Garlasco
Acquista il giornale
Ultima oraGiorgetti, 'sul rating l'Italia è sottovalutata'
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Giorgetti, 'sul rating l'Italia è sottovalutata'

Giorgetti, 'sul rating l'Italia è sottovalutata'

'Continuando così arriveranno altre promozioni'

'Continuando così arriveranno altre promozioni'

'Continuando così arriveranno altre promozioni'

"Ancora adesso, riteniamo di essere sottovalutati a livello di rating rispetto alla reputazione di altri Paesi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla promozione del rating italiano di recente da parte di Fitch e Dbrs. "Continuando così inevitabilmente arriveranno altri aumenti", ha detto Giorgetti intervenendo al forum 'Cambio di Paradigma' organizzato da Il Mattino.

Parlando dell'Europa, ha affermato che "se non diventa un soggetto politico, abbiamo un problema. Dico sempre che l'Europa gioca sempre in difesa". Giorgetti ha anche osservato che il "vecchio" asse franco-tedesco "era un asse politico di fatto diretto da una visione tedesca in politica fiscale e monetaria, una forza affievolita "venendo meno leadership forti in Germania". Ora come Italia "ci stiamo un po reinserendo grazie alla nostra stabilità politica ed economica", il vecchio modello "non è riproponibile" ma è una fase di transizione dolorosa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giustizia