Giorgetti, 'su rottamazione in vista risultato ragionevole'

"L'obiettivo è arrivare alla pace fiscale, termine migliore di rottamazione e battaglia storia della Lega. Ci stiamo lavorando, ormai siamo in vista di un risultato ragionevole utile per arrivare a possibilità di far rifiatare chi si trova in questa situazione, di farlo lavorare per se e la propria impresa e contribuire in ragione delle sue possibilità". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in collegamento con un evento elettorale della Lega a Pesaro.