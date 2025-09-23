Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
23 set 2025
Giorgetti, 'su rottamazione in vista risultato ragionevole'

"L'obiettivo è arrivare alla pace fiscale, termine migliore di rottamazione e battaglia storia della Lega. Ci stiamo lavorando, ormai siamo in vista di un risultato ragionevole utile per arrivare a possibilità di far rifiatare chi si trova in questa situazione, di farlo lavorare per se e la propria impresa e contribuire in ragione delle sue possibilità". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in collegamento con un evento elettorale della Lega a Pesaro.

Giancarlo GiorgettiLega