Giorgetti: Resilienza delle PMI italiane di fronte ai dazi, attenzione al settore farmaceutico

L'economia italiana ha delle peculiarità, abbiamo imprenditori piccoli e medi con una capacità di resilienza pazzesca, sono convinto che un ammontare dei dazi limitato sia gestibile da parte loro", dice il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato, in collegamento dal Canada, al festival dell'economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Ma avverte: "Ci sono alcuni settori, come il farmaceutico, che invece, in termini di competitività rispetto ad altre locazioni, potrebbero pagare un prezzo significativo: Per questi settori bisogna essere "molto vigili" e avere "un negoziato importante".