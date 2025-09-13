Giorgetti, quadro complicato su taglio Irpef e rottamazione

"Quella che Salvini chiama la rottamazione delle cartelle" e la riduzione delle "aliquote fiscali" al "ceto medio" costituiscono un "quadro su cui c'era una sicurezza", e che "lo dico con grande franchezza, si è complicato un po' con tutte le vicende che a livello internazionale sono divampate e che non dipendono dal governo". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo durante un incontro della campagna elettorale della Lega Valle d'Aosta in vista delle regionali del prossimo 28 settembre.