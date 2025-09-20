Giorgetti, possibile deficit Italia sotto 3% già quest'anno

"Non c'è nessuna fantasia: l'opportunità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'Ecofin informale, rispondendo a chi chiedeva se già nel 2025 l'Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil. "È possibile - ha aggiunto - siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e vedremo i dati Istat sul terzo trimestre. Certo, le turbolenze globali non ci hanno aiutato su export e crescita, ma l'opportunità di scendere sotto il 3% quest'anno è concreta ed è storica".