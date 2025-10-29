Giorgetti, 'nessun taglio sulle opere, è una fake news

"Siamo venuti al Mit e abbiamo chiarito anche con Salvini rispetto a questa fake news dei presunti tagli alle infrastrutture. Abbiamo chiarito che si tratta di rimodulazioni temporali, non c'è nessun taglio". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti uscendo dal Mit dopo la cabina di regia della Lega sulla manovra. A chi gli chiede se i soldi per le metropolitane quindi sono garantiti, conferma: "Alle metropolitane ma non solo, c'è un'ampia letteratura che avete contribuito ad alimentare in questi giorni, fa parte di una normale dialettica tra Mef e ministeri".