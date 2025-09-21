Domenica 21 Settembre 2025

Agnese Pini
21 set 2025
Giorgetti, l'obiettivo è ridurre le tasse e la pace fiscale

Dobbiamo essere molto rigorosi su come si spendono i soldi

Il "cuore (di Pontida) si confronta con la mente: bisogna svolgere il proprio ruolo in modo responsabile. Ogni euro che spendiamo è un euro che dobbiamo chiedere ai cittadini. Dobbiamo essere molto rigorosi su come si spendono i soldi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti dal palco di Pontida.

"L'obiettivo è ridurre il carico del fisco e arrivare alla pace con i contribuenti", ha aggiunto rispetto alla prossima manovra sottolineando "la responsabilità pesante di custodire i vostri risparmi, quelli messi nei Btp o nei Bot. Chi lo ha fatto confida che ci sia un governo responsabile. E' un peso che grava ogni giorno su chi ha questa responsabilità".

"Il successo di questo governo - ha detto - è stato quello di ridurre gli sprechi e gli sperperi".

