Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraGiorgetti, 'le banche tornino dedicarsi a risparmio e credito'
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Giorgetti, 'le banche tornino dedicarsi a risparmio e credito'

Giorgetti, 'le banche tornino dedicarsi a risparmio e credito'

'Con il massimo delle loro energie'

'Con il massimo delle loro energie'

'Con il massimo delle loro energie'

"Come ho già avuto modo di sottolineare le banche devono tornare a dedicare il massimo delle loro energie alla tradizionale attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito e sul consolidamento dei rapporti commerciali in un'ottica di lungo periodo e sulla capacità di valutare il merito creditizio delle imprese cui contribuiosce la presenza fisica di filiali sul territorio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con la Giornata mondiale del risparmio 2025.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BancheGiancarlo Giorgetti