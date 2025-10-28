Giorgetti, 'le banche tornino dedicarsi a risparmio e credito'

"Come ho già avuto modo di sottolineare le banche devono tornare a dedicare il massimo delle loro energie alla tradizionale attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito e sul consolidamento dei rapporti commerciali in un'ottica di lungo periodo e sulla capacità di valutare il merito creditizio delle imprese cui contribuiosce la presenza fisica di filiali sul territorio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con la Giornata mondiale del risparmio 2025.