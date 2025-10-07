Giorgetti, 'in manovra spazi per ceto medio e per pace fiscale'

"Gli spazi per fare la riduzione delle tasse per il ceto medio ci sono e ci sono anche gli spazi per la pace fiscale. Si dice che ha un costo ma il costo è una rispalmatura del costo nel corso del tempo. Se diamo fiato a chi è sommerso dalle cartelle, forse non uccidiamo l'impresa e questa può continuare a contribuire". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad un convegno della Lega a Livorno in vista delle elezioni regionali di domenica in Toscana.

Se in manovra ci sarà una richiesta per le banche? "Sì, ne sono convinto. Le banche lo scorso anno hanno guadagnato più di 46 miliardi di euro. La mia proposta è che le banche che hanno guadagnato più di 500 milioni di euro solo sui tassi di interesse applicati ai correntisti e sulle commissioni bancarie possano pagare un contributo alle famiglie e imprese in difficoltà". Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro Matteo Salvini.