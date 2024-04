Giorgetti, in linea con target della Nadef per credibilità

"Si chiude la stagione del Superbonus con una eredità pesantissima per i conti pubblici e quindi per tutti gli italiani. Questa è la realtà e quindi nei prossimi anni dovremo farci carico di pagare questo debito che è stato fatto". Lo ha detto il ministro per l'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a una domanda sul Def e sul peso del Superbonus, a margine di Selecting Italy. Sulla necessità di una manovra correttiva, per il ministro si vuole "rispettare esattamente gli obiettivi della Nadef presentata in autunno per una questione di credibilità. Se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea".