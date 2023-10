Giorgetti, guerra complica già instabile quadro

L'incertezza che ha caratterizzato il contesto esaminato nell'ambito della Nadef non si è affievolita. Al contrario, ha contribuito a determinare un generale rallentamento dei ritmi di crescita a livello globale. In questo quadro si inseriscono i recenti eventi che hanno interessato l'area mediorientale, che hanno reso ancora più instabile una situazione già complicata a causa di conflitti e tensioni geopolitiche. Lo ha affermato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef.