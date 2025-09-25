Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaBanconote BceKate e Camilla
Acquista il giornale
Ultima oraGiorgetti, da rating benefici a banche, partecipino a sforzo
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Giorgetti, da rating benefici a banche, partecipino a sforzo

Giorgetti, da rating benefici a banche, partecipino a sforzo

'Per migliorare le condizioni' del paese

'Per migliorare le condizioni' del paese

'Per migliorare le condizioni' del paese

"Se voi oggi aprite le agenzie capirete che una serie di istituzioni finanziarie, a cominciare dalle banche sono state a loro volte beneficiate di un miglioramento del rating grazie al miglioramento del rating del paese, l'auspicio è che queste istituzioni che hanno beneficiato di un'azione collettiva partecipino ad uno sforzo di sistema per migliorare le condizioni, ad esempio alle imprese per l'accesso al credito e quant'altro". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento con 'Radici e futuro' organizzato da Il Gazzettino.

"Io non ho mai visto nessuno che è favorevole a pagare le tasse. Per definizione è un sacrificio, nella scienza delle finanze ci sono interi tomi che parlano del sacrificio fiscale e per questo dobbiamo dare un sollievo più possibile in base alla capacità di ciascuno di sopportare purtroppo questo sacrificio ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BancheGiancarlo Giorgetti