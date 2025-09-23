Giorgetti, 'contributo dalle banche assolutamente doveroso'

Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
23 set 2025
'Non bullizziamo nessuno ma è giusto contribuiscano'

Sulla tassazione delle banche "non andiamo a fare crociate, ci metteremo al tavolo con loro e troveremo il modo in cui possano dare un contributo al sollievo fiscale, mi sembra assolutamente doveroso". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in collegamento con un evento elettorale della Lega a Pesaro, aggiungendo "se si guardano i bilanci di questi ultimi cinque anni, vediamo settori che hanno subìto pesantemente gli effetti della crisi sui costi dell'energia, e settori che magari per bravura, come il bancario, hanno fatto utili stratosferici. Credo che in una logica di sistema, senza bullizzare nessuno, sia giusto che tutti diano un contributo".

